«Лада» подписала контракт с защитником Владиславом Леонтьевым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Воспитанник саратовского «Кристалла» сыграл в КХЛ 180 встреч и набрал и 32 (6+26) очка. Габаритный игрок обороны провёл 253 силовых приёма и заблокировал 367 бросков, 171 из которых — в сезоне-2024/2025. Владислав защищал цвета «Нефтехимика» и стал лучшим защитником по этому показателю, благодаря чему был вызван в сборную «Россия 25», за которую Владислав сыграл два матча и забросил шайбу.

В прошлом сезоне «Лада» не смогла попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте Западной конференции.