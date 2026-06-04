Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» подписала контракт с защитником Владиславом Леонтьевым

«Лада» подписала контракт с защитником Владиславом Леонтьевым
Комментарии

«Лада» подписала контракт с защитником Владиславом Леонтьевым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Воспитанник саратовского «Кристалла» сыграл в КХЛ 180 встреч и набрал и 32 (6+26) очка. Габаритный игрок обороны провёл 253 силовых приёма и заблокировал 367 бросков, 171 из которых — в сезоне-2024/2025. Владислав защищал цвета «Нефтехимика» и стал лучшим защитником по этому показателю, благодаря чему был вызван в сборную «Россия 25», за которую Владислав сыграл два матча и забросил шайбу.

В прошлом сезоне «Лада» не смогла попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте Западной конференции.

Материалы по теме
Официально
«Лада» заключила контракт с нападающим Кудрявцевым, а также совершила обмен с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android