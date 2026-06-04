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НХЛ объявила обладателя награды «Кинг Клэнси»

НХЛ объявила обладателя награды «Кинг Клэнси»
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Национальная хоккейная лига объявила обладателя трофея «Кинг Клэнси» — приза, вручаемого игроку, который «наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами и внёс заметный гуманитарный вклад в сообщество». Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. Им стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо.

Фолиньо получит $ 25 тыс. от фонда Национальной хоккейной лиги в пользу благотворительной организации по своему выбору.

34-летний Фолиньо провёл в НХЛ 931 матч в регулярных чемпионатах и набрал 336 (148+188) очков. В плей-офф на счету форварда 14 (7+7) очков в 45 встречах.

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