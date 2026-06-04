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«Щелчок по носу финнам, шведам, чехам». Кожевников — о матче торговых палат России и США

«Щелчок по носу финнам, шведам, чехам». Кожевников — о матче торговых палат России и США
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящей хоккейной встрече между Россией и США. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что игра пройдёт 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.

«Несомненно, хотелось бы, чтобы этот матч состоялся. Был бы пример для всех. На 100% это будет интересно политически. Это щелчок по носу всем финнам, шведам, чехам. Сейчас трудно что‑то говорить о матче. Кто будет играть – непонятно, потому что было сказано и про любителей, и про профессионалов. Давайте дождёмся официальных заявлений на этот счёт», – цитирует Кожевникова «Аргументы и факты».

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