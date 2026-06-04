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«Мы попали на «горячую» команду». Форвард минского «Динамо» о 0-4 от «Ак Барса» в плей-офф

«Мы попали на «горячую» команду». Форвард минского «Динамо» о 0-4 от «Ак Барса» в плей-офф
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Американский нападающий Алекс Лимож высказался о поражении от «Ак Барса» в четырёх матчах серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Сейчас, по прошествии времени, вы уже осознали, что случилось с командой во втором раунде, когда «Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счётом 0-4?
– Должен сказать, мы попали на «горячую» команду. «Ак Барс», как показало время, вышел в финал, и это произошло не просто так. Он действительно хорошо играл. У нас были достаточно «близкие» игры. Иногда случается так, что в плей-офф ты попадаешь на сильную команду, и это был как раз тот случай. Мы приложили все возможные усилия, но это не сработало, — цитирует Лиможа Allhockey.ru.

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