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В «Сочи» назвали Колби Уильямса одним из самых желанных защитников на рынке в КХЛ

В «Сочи» назвали Колби Уильямса одним из самых желанных защитников на рынке в КХЛ
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Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Вадим Покотило высказался о подписании контракта с защитником Колби Уильямсом.

«Колби Уильямс был одним из самых желанных защитников легионеров из тех, кто есть на трансферном рынке КХЛ. Его главные преимущества – умение играть на две стороны площадки. Как в атаке, так и в обороне. Приход такого игрока добавит нам уверенности. Это действительно крепкий защитник для топ-4. Человек с опытом игры в плей-офф, что очень важно для нас. Все знают наши задачи. Поэтому мы обновляем команду для того, чтобы их выполнять», – цитирует Покотило пресс-служба клуба.

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