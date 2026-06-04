В «Сочи» назвали Колби Уильямса одним из самых желанных защитников на рынке в КХЛ

Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Вадим Покотило высказался о подписании контракта с защитником Колби Уильямсом.

«Колби Уильямс был одним из самых желанных защитников легионеров из тех, кто есть на трансферном рынке КХЛ. Его главные преимущества – умение играть на две стороны площадки. Как в атаке, так и в обороне. Приход такого игрока добавит нам уверенности. Это действительно крепкий защитник для топ-4. Человек с опытом игры в плей-офф, что очень важно для нас. Все знают наши задачи. Поэтому мы обновляем команду для того, чтобы их выполнять», – цитирует Покотило пресс-служба клуба.