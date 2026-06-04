Губерниев о матче торговых палат: всякая движуха между Россией и Америкой — это прекрасно

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем хоккейном матче между Россией и США. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что встреча пройдёт 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.

«Любые контакты хороши. Понятно, что это не суперсерия, не матчи между «Эдмонтон Ойлерз» и ЦСКА в своё время и не Кубок Канады. Но тем не менее любые спортивные встречи – особенно когда встречается бизнес – естественно, всколыхнут общественность. Это и экономические, и спортивные, и общечеловеческие связи, и это очень здорово. Всякая движуха, в данном случае спортивная, экономическая между Россией и Америкой, это прекрасно», – цитирует Губерниева «Аргументы и факты».