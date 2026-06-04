Ларионов — о СКА: команда подбирается очень интересная, будем бороться за высокие места

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что в следующем сезоне команда будет готова бороться за высокие цели. Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, в прошедшем сезоне команда уступила ЦСКА (1-4) в первом раунде плей-офф.

– В этом году СКА исполняется 80 лет. Насколько это для вас большое событие? Город живёт командой.

– Это большая дата. Всё идёт к тому, что команда подбирается очень интересная. Команда, которая будет готова бороться за самые высокие цели. Все в ожидании яркого сезона, который будет очень интересным и подарит много эмоций болельщикам, — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Новый сезон-2026/2027 КХЛ стартует 5 сентября.