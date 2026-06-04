Дыняк — о поражении в финале КГ: ни с кем не разговаривал дня три, тяжело было

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина (2-4).

– «Локомотив» был… На самом деле, мне до сих пор тяжело подбирать слова. Когда останавливаешься в шаге от мечты, ради которой пашешь как проклятый каждый год, это тяжело. Скажу, что они выиграли наш пятак, а мы их – нет.

– Как прошёл первый день после финала?

– Я ни с кем не разговаривал дня три. Тяжело было собраться с мыслями.

– Для вас это второе поражение в финале. В 2023-м проиграли в семи матчах ЦСКА, сейчас — «Локомотиву». Когда было тяжелее?

– Хреновая получается закономерность. Каждое поражение в финале – это очень обидно. Проигрывать в седьмом матче в одну шайбу обиднее в какой-то степени, но любое поражение при своих трибунах, в принципе, всегда боль. Неважно, это регулярка, первый раунд плей-офф или финал, — цитирует Дыняка Sports.ru.