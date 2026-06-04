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The Athletic: «Питтсбург» планирует заменить Скиннера российским голкипером Мурашовым

The Athletic: «Питтсбург» планирует заменить Скиннера российским голкипером Мурашовым
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По информации журналиста The Athletic Джоша Йохе, 27-летний голкипер «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер с большой долей вероятности покинет клуб. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Клуб не хочет переплачивать Стюарту. По действующему соглашению голкипер получает $ 2,6 млн в год.

Отмечается, что российского вратаря Сергея Мурашова рассматривают в качестве игрока главной команды со следующего сезона.

Скиннер перешёл в «Пингвинз» по ходу текущего сезона в результате обмена из «Эдмонтон Ойлерз». За новый клуб он провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 88,4% бросков. В плей-офф провёл три игры при 87,1% отражённых бросков.

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