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Форвард «Вегаса» Айкел: сейчас мы играем в свой лучший хоккей в сезоне

Форвард «Вегаса» Айкел: сейчас мы играем в свой лучший хоккей в сезоне
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел заявил, что сейчас команда показывает свой лучший хоккей в сезоне. «Золотые рыцари» ведут у «Каролины Харрикейнз» со счётом 1-0 в финальной серии Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, если посмотреть на наш сезон, то сейчас мы играем в свой лучший хоккей, который мы когда-либо показывали. В течение большей части регулярного сезона мы были нестабильны. Казалось, что у нас либо серия из четырёх или пяти побед, либо серия из четырёх или пяти поражений. Поэтому, я думаю, любой скажет вам, что сейчас самое время играть на максимуме своих возможностей», — цитирует Айкела пресс-служба клуба.

Второй матч финальной серии состоится в ночь на 5 июня.

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