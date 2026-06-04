Форвард «Вегаса» Айкел: сейчас мы играем в свой лучший хоккей в сезоне

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел заявил, что сейчас команда показывает свой лучший хоккей в сезоне. «Золотые рыцари» ведут у «Каролины Харрикейнз» со счётом 1-0 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Очевидно, если посмотреть на наш сезон, то сейчас мы играем в свой лучший хоккей, который мы когда-либо показывали. В течение большей части регулярного сезона мы были нестабильны. Казалось, что у нас либо серия из четырёх или пяти побед, либо серия из четырёх или пяти поражений. Поэтому, я думаю, любой скажет вам, что сейчас самое время играть на максимуме своих возможностей», — цитирует Айкела пресс-служба клуба.

Второй матч финальной серии состоится в ночь на 5 июня.