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Дыняк: поздравил Радулова с победой и спросил: «Когда ты уже закончишь?»

Дыняк: поздравил Радулова с победой и спросил: «Когда ты уже закончишь?»
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением о форварде «Локомотива» Александре Радулове, который ранее играл за казанский клуб.

– Слышал историю, что он летом тренировался с вашим отцом, когда вам было лет 10-11.
– Да, Александр приезжал на Ждановскую набережную, где я играл в хоккей в детстве, и они там катались. Я фотографировался с ним, клюшку просил его подписать.

– А спустя несколько лет вы с ним в команде. И даже в одном звене выходили.
– Ну, может на пересменке. Я уже не вспомню. Радулов – настоящий мастер. Он сам сильный и делает людей вокруг себя ещё сильнее. Ему просто нужно быть в команде. Саня сам по себе очень талантливый, трудолюбивый игрок, и с ним любая игра в футбол перед разминкой превращается в какое-то соревнование. Ощущения от игры с ним, конечно, классные. Он легенда.

– После финала он что-то говорил игрокам «Ак Барса»?
– Что-то кому-то говорил. Я его поздравил и спросил: «Когда ты уже закончишь?» – цитирует Дыняка Sports.ru.

В прошедшем сезоне 39-летний Радулов стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В финале «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4-2 в серии).

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