Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бриндамор высказался о предстоящем втором матче финальной серии с «Вегасом»

Бриндамор высказался о предстоящем втором матче финальной серии с «Вегасом»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался перед вторым матчем финальной серии с «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «ураганы» уступили со счётом 4:5. Второй матч пройдёт в ночь на 5 июня.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это чем-то похоже на прошлую серию с «Монреалем» («Каролина» также уступила в первом матче серии. — Прим. «Чемпионата»). Было много моментов, которые нам не нравились в нашей игре, и вы просто не победите, если не будете играть на пределе своих возможностей.

Нужно отдать должное сопернику. Они заставляют нас действовать не так, как нужно. Я имею в виду, это происходит не просто так. Мы стараемся, но нам нужно быть более внимательными во многих аспектах. Думаю, это позитивный момент. Нам определённо есть куда расти», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Финал НХЛ начался с перестрелки! «Вегас» вырвал победу в концовке безумного матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android