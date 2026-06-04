Бриндамор высказался о предстоящем втором матче финальной серии с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался перед вторым матчем финальной серии с «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «ураганы» уступили со счётом 4:5. Второй матч пройдёт в ночь на 5 июня.

«Это чем-то похоже на прошлую серию с «Монреалем» («Каролина» также уступила в первом матче серии. — Прим. «Чемпионата»). Было много моментов, которые нам не нравились в нашей игре, и вы просто не победите, если не будете играть на пределе своих возможностей.

Нужно отдать должное сопернику. Они заставляют нас действовать не так, как нужно. Я имею в виду, это происходит не просто так. Мы стараемся, но нам нужно быть более внимательными во многих аспектах. Думаю, это позитивный момент. Нам определённо есть куда расти», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.