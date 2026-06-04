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Инсайдер НХЛ: капитан «Детройта» Дилан Ларкин запросил обмен из клуба

Инсайдер НХЛ: капитан «Детройта» Дилан Ларкин запросил обмен из клуба
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин запросил обмен из клуба.

«По данным нескольких источников, Дилан Ларкин недавно запросил обмен из «Детройта». Здесь много чего нужно обсудить. Во-первых, следует отметить, что никто не стал комментировать ситуацию. Ни Ларкин, ни его агент Пэт Бриссон, ни исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман.

Во-вторых, ценность Ларкина на трансферном рынке огромна. У него есть полный пункт о запрете обмена как в этом, так и в следующем сезоне, поэтому его контроль над ситуацией не изменится 1 июля. Он — центрфорвард первого звена в лиге, отчаянно нуждающейся в таких игроках, поэтому интерес будет огромным. Его игра на Кубке четырёх наций и Олимпийских играх была великолепной. Это, безусловно, заинтересует потенциальных партнёров по обмену.

Поскольку никто не хочет говорить, мы можем только догадываться о причинах, но, похоже, есть два критических фактора: неспособность «Детройта» попасть в плей-офф и несколько натянутые отношения между капитаном и руководством команды. Это также ещё один признак того, как меняется лига. Игроки становятся смелее в своих требованиях. Есть также фактор Айзермана. Его не заставят пойти на уступки, независимо от того, какое давление на него оказывается. Однако трудно поверить, что кто-то не предпримет шаги, чтобы это того стоило», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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