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Фетисов: матч торговых палат России и США не приблизит нас к игре сборных КХЛ и НХЛ

Фетисов: матч торговых палат России и США не приблизит нас к игре сборных КХЛ и НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем хоккейном матче между Россией и США. Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее сообщил, что игра пройдёт 1 июля в Москве. Отмечалось, что сыграть могут представители торговых палат двух стран.

«Хоккейный матч торговых палат России и США не приблизит нас к осуществлению товарищеского матча сборных игроков КХЛ и НХЛ. Никак не повлияет, но всё равно надо проводить такие игры», – цитирует Фетисова «Советский спорт».

В 2025 году уже обсуждалось проведение матчей между американскими и российскими командами. Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского президента Владимира Путина организовать встречи между Национальной хоккейной лигой и Континентальной хоккейной лигой.

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