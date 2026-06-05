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«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс»: текстовая трансляция второго матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск

«Каролина» — «Вегас»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск
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«Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» во втором матче финала Кубка Стэнли. Первая игра финальной серии пройдёт в ночь на 5 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса».

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз»

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