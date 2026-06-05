«Каролина» — «Вегас»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00 мск

«Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» во втором матче финала Кубка Стэнли. Первая игра финальной серии пройдёт в ночь на 5 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра между командами завершилась со счётом 5:4 в пользу «Вегаса».

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно победил «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз»