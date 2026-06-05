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Каролина Харрикейнз — Вегас Голден Найтс, результат матча 5 июня 2026, счёт 4:3, 1-й матч финала Кубка Стэнли 2025/2026

«Каролина» отыгралась с 0:2 и победила «Вегас». У Барбашёва и Свечникова — ассисты
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В ночь с 4 на 5 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1:1.

«Вегас» повёл со счётом 2:0, однако за пять минут третьего периода растерял своё преимущество, позволив «Каролине» сделать камбэк. На 58-й минуте встречи «рыцари» счёт сравняли, но в овертайме заработали удаление и пропустили решающую шайбу в меньшинстве.

В составе хозяев шайбы забросили канадские форварды Логан Стэнковен, Марк Янковски и Джордан Стаал. Последний отличился с передачи российского форварда Андрея Свечникова. Победную шайбу в овертайме забросил Сет Джарвис.

У гостей отличились канадские нападающие Бретт Хауден, оформивший дубль и Марк Стоун. Вторую шайбу Хауден забросил с передачи российского форварда Ивана Барбашёва.

Российские хоккеисты Александр Никишин (оба «Харрикейнз») и Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующий матч пройдёт 7 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.

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