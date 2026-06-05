Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 5 июня 2026 года

В ночь на 5 июня прошёл второй матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результат второго матча финала Кубка Стэнли на 5 июня 2026 года:
«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3 (ОТ).
Счёт в серии финала Кубка Стэнли — 2026:
«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 1-1.
Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4-1.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.