Результаты матчей финала плей-офф НХЛ на 5 июня 2026 года

В ночь на 5 июня прошёл второй матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат второго матча финала Кубка Стэнли на 5 июня 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3 (ОТ).

Счёт в серии финала Кубка Стэнли — 2026:

«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс» — 1-1.

Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-4.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 4-1.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.