«Каролина» повторила редкое достижение по победам в овертаймах в Кубке Стэнли

«Каролина Харрикейнз» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», одержав победу во втором матче со счётом 4:3 в овертайме. После этой встречи команда продлила впечатляющую серию успешных дополнительных периодов в нынешнем плей-офф.
Для «Каролины» эта победа стала шестой подряд в овертаймах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, клуб вошёл в число всего четырёх команд в истории НХЛ, которым удавалось выиграть не менее шести матчей с дополнительным временем в рамках одного плей-офф.
Ранее подобные серии выдавали «Монреаль Канадиенс» в 1993 году (10 побед), «Анахайм Дакс» в 2003-м и «Флорида Пантерз» в 2023-м (по семь побед). После двух матчей финала счёт в серии между «Каролиной» и «Вегасом» равный — 1-1.
- 5 июня 2026
-
08:20
-
07:51
-
06:50
-
06:28
-
01:14
- 4 июня 2026
-
23:50
-
23:25
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
21:45
-
21:10
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:26
-
18:55
-
18:32
-
18:20
-
17:55
-
17:21
-
16:50
-
16:20
-
15:49
-
15:42
-
15:37
-
15:19
-
15:02
-
14:42
-
14:40
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:52
-
13:34