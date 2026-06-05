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«Каролина» повторила редкое достижение по победам в овертаймах в Кубке Стэнли

«Каролина» повторила редкое достижение по победам в овертаймах в Кубке Стэнли
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«Каролина Харрикейнз» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», одержав победу во втором матче со счётом 4:3 в овертайме. После этой встречи команда продлила впечатляющую серию успешных дополнительных периодов в нынешнем плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

Для «Каролины» эта победа стала шестой подряд в овертаймах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, клуб вошёл в число всего четырёх команд в истории НХЛ, которым удавалось выиграть не менее шести матчей с дополнительным временем в рамках одного плей-офф.

Ранее подобные серии выдавали «Монреаль Канадиенс» в 1993 году (10 побед), «Анахайм Дакс» в 2003-м и «Флорида Пантерз» в 2023-м (по семь побед). После двух матчей финала счёт в серии между «Каролиной» и «Вегасом» равный — 1-1.

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