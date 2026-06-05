«Каролина» повторила редкое достижение по победам в овертаймах в Кубке Стэнли

«Каролина Харрикейнз» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс», одержав победу во втором матче со счётом 4:3 в овертайме. После этой встречи команда продлила впечатляющую серию успешных дополнительных периодов в нынешнем плей-офф.

Для «Каролины» эта победа стала шестой подряд в овертаймах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, клуб вошёл в число всего четырёх команд в истории НХЛ, которым удавалось выиграть не менее шести матчей с дополнительным временем в рамках одного плей-офф.

Ранее подобные серии выдавали «Монреаль Канадиенс» в 1993 году (10 побед), «Анахайм Дакс» в 2003-м и «Флорида Пантерз» в 2023-м (по семь побед). После двух матчей финала счёт в серии между «Каролиной» и «Вегасом» равный — 1-1.