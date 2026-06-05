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Судьи отменили гол Барбашёва при счёте 2:2 на 55-й минуте, Торторелла неудачно взял запрос

Судьи отменили гол Барбашёва при счёте 2:2 на 55-й минуте, Торторелла неудачно взял запрос
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В ночь с 4 на 5 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

На 55-й минуте матча при счёте 2:2 российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв забросил шайбу, которую судьи отменили из-за помехи вратарю. Решение было принято на льду, с чем не согласился тренерский штаб «Вегаса», взявший видеозапрос. После видеопросмотра арбитры подтвердили помеху вратарю и выписали гостям двухминутный штраф. Через несколько секунд «Каролина» реализовала большинство и впервые в матче вышла вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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