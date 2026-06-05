Судьи отменили гол Барбашёва при счёте 2:2 на 55-й минуте, Торторелла неудачно взял запрос

В ночь с 4 на 5 июня на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился второй матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (ОТ).
На 55-й минуте матча при счёте 2:2 российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв забросил шайбу, которую судьи отменили из-за помехи вратарю. Решение было принято на льду, с чем не согласился тренерский штаб «Вегаса», взявший видеозапрос. После видеопросмотра арбитры подтвердили помеху вратарю и выписали гостям двухминутный штраф. Через несколько секунд «Каролина» реализовала большинство и впервые в матче вышла вперёд в счёте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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