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В НХЛ объяснили, почему не был засчитан гол Ивана Барбашёва во втором матче финала

В НХЛ объяснили, почему не был засчитан гол Ивана Барбашёва во втором матче финала
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала официальное разъяснение о незасчитанной шайбе нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва на 55-й минуте второго матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ). Судьи сразу же на льду отменили взятие ворот из-за помехи голкиперу. Тренерский штаб «Вегаса» взял запрос, который оказался неудачным и привёл к двухминутному удалению за задержку игры.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

«Правило 38.1 гласит: «Во всех случаях тренерского запроса первоначальное решение на льду будет отменено, если и только если на основании видеодоказательств будет установлено, что первоначальное решение на льду было явно неправильным. Если видеоповтор не даёт окончательных результатов и/или есть какие-либо сомнения в правильности решения на льду, первоначальное решение на льду будет подтверждено».

Видеоповтор подтвердил решение на льду о том, что игрок «Вегаса» Иван Барбашёв мешал Фредерику Андерсену и препятствовал его игре на своей позиции в воротах до того, как шайба попала в ворота «Каролины», — говорится в заявлении лиги.

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