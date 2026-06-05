В НХЛ объяснили, почему не был засчитан гол Ивана Барбашёва во втором матче финала

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала официальное разъяснение о незасчитанной шайбе нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва на 55-й минуте второго матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ). Судьи сразу же на льду отменили взятие ворот из-за помехи голкиперу. Тренерский штаб «Вегаса» взял запрос, который оказался неудачным и привёл к двухминутному удалению за задержку игры.

«Правило 38.1 гласит: «Во всех случаях тренерского запроса первоначальное решение на льду будет отменено, если и только если на основании видеодоказательств будет установлено, что первоначальное решение на льду было явно неправильным. Если видеоповтор не даёт окончательных результатов и/или есть какие-либо сомнения в правильности решения на льду, первоначальное решение на льду будет подтверждено».

Видеоповтор подтвердил решение на льду о том, что игрок «Вегаса» Иван Барбашёв мешал Фредерику Андерсену и препятствовал его игре на своей позиции в воротах до того, как шайба попала в ворота «Каролины», — говорится в заявлении лиги.