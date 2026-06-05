«Я бы оспорил это в 10 случаях из 10». Торторелла о запросе на незасчитанный гол Барбашёва

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла объяснил, почему он решил оспорить незасчитанный гол Ивана Барбашёва на 55-й минуте второго матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1). Судьи на льду приняли решение не засчитывать взятие ворот из-за помехи вратарю Фредерику Андерсену и подтвердили своё решение после видеопросмотра. «Вегас» получил две штрафные минуты за задержку времени игры.

«Я видел бесхозную шайбу, которая лежала перед Фредди и не была зафиксирована. Наш игрок проткнул её, не сдвинул вратаря, и шайба прошла под ним, закатившись за линию ворот. Я бы оспорил это решение в 10 случаях из 10», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

«Каролина» реализовала это большинство и повела со счётом 3:2.