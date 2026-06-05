«Я бы оспорил это в 10 случаях из 10». Торторелла о запросе на незасчитанный гол Барбашёва
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла объяснил, почему он решил оспорить незасчитанный гол Ивана Барбашёва на 55-й минуте второго матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1). Судьи на льду приняли решение не засчитывать взятие ворот из-за помехи вратарю Фредерику Андерсену и подтвердили своё решение после видеопросмотра. «Вегас» получил две штрафные минуты за задержку времени игры.
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33 0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23 1:2 Стэнковен – 50:20 2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46 3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp) 3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39 4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)
«Я видел бесхозную шайбу, которая лежала перед Фредди и не была зафиксирована. Наш игрок проткнул её, не сдвинул вратаря, и шайба прошла под ним, закатившись за линию ворот. Я бы оспорил это решение в 10 случаях из 10», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.
«Каролина» реализовала это большинство и повела со счётом 3:2.
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