Защитник «Вегаса» Макнэбб был отправлен в больницу после попадания шайбы в лицо
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб получил удар шайбой в лицо и покинул площадку в середине первого периода второго матча финальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1).
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33 0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23 1:2 Стэнковен – 50:20 2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46 3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp) 3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39 4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)
Макнэбб находился перед воротами «Голден Найтс», когда ему в лицо попала шайба после броска нападающего «Харрикейнз» Николая Элерса. Игроки немедленно подняли руки, чтобы сообщить судьям о травме Макнэбба, который быстро отправился в раздевалку «Вегаса», прикрыв рот и нос рукой. Сообщается, что игрок немедленно отправился в больницу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
35-летний Макнэбб набрал семь очков — забил один гол и отдал шесть передач — в 17 матчах текущего плей-офф.
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