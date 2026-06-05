Защитник «Вегаса» Макнэбб был отправлен в больницу после попадания шайбы в лицо

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб получил удар шайбой в лицо и покинул площадку в середине первого периода второго матча финальной серии с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1).

Макнэбб находился перед воротами «Голден Найтс», когда ему в лицо попала шайба после броска нападающего «Харрикейнз» Николая Элерса. Игроки немедленно подняли руки, чтобы сообщить судьям о травме Макнэбба, который быстро отправился в раздевалку «Вегаса», прикрыв рот и нос рукой. Сообщается, что игрок немедленно отправился в больницу.

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35-летний Макнэбб набрал семь очков — забил один гол и отдал шесть передач — в 17 матчах текущего плей-офф.