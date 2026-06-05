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Финал Кубка Стэнли — 2026 стал уникальным в истории НХЛ

Финал Кубка Стэнли — 2026 стал уникальным в истории НХЛ
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Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). По ходу матча «ураганы» уступали со счётом 0:2. Впервые за 108-летнюю историю НХЛ первые два финальных матча завершились победами разных команд, уступавших по ходу встречи в две шайбы и более.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

В первом матче серии «Вегас» одержал волевую победу со счётом 5:4, также уступая по ходу встречи с разницей в две шайбы.

Ранее в истории лиги был лишь один случай, когда в первых двух матчах финала Кубка Стэнли волевые победы одерживались командой, уступавшей по ходу встречи с разницей в две шайбы. В финальной серии 2014 года «Лос-Анджелес Кингз» выиграл две первые игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступая в счёте с разницей в две шайбы в каждой из них. Та серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «королей».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
05 июня 2014, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Пульо – 13:21 (5x5)     0:2 Хагелин (Бойл, Макдона) – 15:03 (4x5)     1:2 Клиффорд (Картер) – 17:33 (5x5)     2:2 Даути (Уильямс, Клиффорд) – 26:36 (5x5)     3:2 Уильямс (Ричардс) – 64:36 (5x5)    
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 2-й матч
08 июня 2014, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Макдона (Мур) – 10:48 (5x5)     0:2 Цуккарелло (Макдона, Брассар) – 18:46 (5x5)     1:2 Столл (Уильямс, Кинг) – 21:46 (5x5)     1:3 Сан-Луи (Степан, Крайдер) – 31:24 (5x4)     2:3 Митчелл (Войнов, Уильямс) – 34:39 (5x4)     2:4 Брассар (Цуккарелло) – 34:50 (5x5)     3:4 Кинг (Грин, Уильямс) – 41:58 (5x5)     4:4 Габорик – 47:36 (5x5)     5:4 Браун (Митчелл, Копитар) – 90:26 (5x5)    
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