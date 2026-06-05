Финал Кубка Стэнли — 2026 стал уникальным в истории НХЛ

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). По ходу матча «ураганы» уступали со счётом 0:2. Впервые за 108-летнюю историю НХЛ первые два финальных матча завершились победами разных команд, уступавших по ходу встречи в две шайбы и более.
В первом матче серии «Вегас» одержал волевую победу со счётом 5:4, также уступая по ходу встречи с разницей в две шайбы.
Ранее в истории лиги был лишь один случай, когда в первых двух матчах финала Кубка Стэнли волевые победы одерживались командой, уступавшей по ходу встречи с разницей в две шайбы. В финальной серии 2014 года «Лос-Анджелес Кингз» выиграл две первые игры у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступая в счёте с разницей в две шайбы в каждой из них. Та серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «королей».
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