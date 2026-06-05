Волевая победа «Каролины» над «Вегасом» стала первой подобной за последние 82 года в НХЛ

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). По ходу третьего периода «ураганы» уступали со счётом 0:2. «Каролина» стала четвёртой командой в истории НХЛ и первой более чем за 80 лет, выигравшей финал Кубка Стэнли, проигрывая с разницей в несколько голов за последние 10 минут основного времени.

В последний раз подобную победу в финале Кубка Стэнли одерживал «Монреаль Канадиенс» в 1944 году. Подобным достижением отметились также «Торонто Мэйпл Лифс» в 1936 году и «Чикаго Блэкхоукс» в 1931 году.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 7 июня на домашней площадке «Вегаса».