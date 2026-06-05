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Волевая победа «Каролины» над «Вегасом» стала первой подобной за последние 82 года в НХЛ

Волевая победа «Каролины» над «Вегасом» стала первой подобной за последние 82 года в НХЛ
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Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). По ходу третьего периода «ураганы» уступали со счётом 0:2. «Каролина» стала четвёртой командой в истории НХЛ и первой более чем за 80 лет, выигравшей финал Кубка Стэнли, проигрывая с разницей в несколько голов за последние 10 минут основного времени.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

В последний раз подобную победу в финале Кубка Стэнли одерживал «Монреаль Канадиенс» в 1944 году. Подобным достижением отметились также «Торонто Мэйпл Лифс» в 1936 году и «Чикаго Блэкхоукс» в 1931 году.

Третий матч серии пройдёт в ночь на 7 июня на домашней площадке «Вегаса».

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