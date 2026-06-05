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Род Бриндамор оценил первую победу «Каролины» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

Род Бриндамор оценил первую победу «Каролины» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

«У нас был отличный первый период, но мы не получили за это вознаграждения. Если вы достаточно следите за нашей командой, то знаете, что такое случалось часто. Мы привыкли к тому, что всё идёт не так, как нам нужно. Мы могли бы забить ещё несколько голов. Мы не должны были проигрывать после этого периода, и это стало для нас чем-то привычным.

Затем во втором периоде мы просто провалились. Мы получили несколько штрафов, и это поставило нас в затруднительное положение. Первые 10 минут третьего периода были не очень хорошими, а затем кто-то должен был проявить себя. Кто-то должен был забить первый гол, и вот что произошло. Стэнковен забивает гол, и внезапно всё снова начинает накаляться. Затем мы сравниваем счёт, а Джарвис отличным броском приносит нам победу. И вдруг серия начинается заново, и мы двигаемся дальше», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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