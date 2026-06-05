Род Бриндамор оценил первую победу «Каролины» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1).

«У нас был отличный первый период, но мы не получили за это вознаграждения. Если вы достаточно следите за нашей командой, то знаете, что такое случалось часто. Мы привыкли к тому, что всё идёт не так, как нам нужно. Мы могли бы забить ещё несколько голов. Мы не должны были проигрывать после этого периода, и это стало для нас чем-то привычным.

Затем во втором периоде мы просто провалились. Мы получили несколько штрафов, и это поставило нас в затруднительное положение. Первые 10 минут третьего периода были не очень хорошими, а затем кто-то должен был проявить себя. Кто-то должен был забить первый гол, и вот что произошло. Стэнковен забивает гол, и внезапно всё снова начинает накаляться. Затем мы сравниваем счёт, а Джарвис отличным броском приносит нам победу. И вдруг серия начинается заново, и мы двигаемся дальше», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.