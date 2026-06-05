«У нас всё хорошо». Защитник «Вегаса» — о ходе финальной серии с «Каролиной»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ноа Хэнифин заявил, что команда не расстроилась из-за упущенной победы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1). К 51-й минуте «золотые рыцари» вели со счётом 2:0.

«У нас всё хорошо, мы настроены позитивно. Сегодня мы многое сделали правильно. Нужно исправить некоторые ошибки, но в целом всё в порядке. Мы с нетерпением ждём возвращения в Вегас, чтобы снова взять серию под контроль», – цитирует Хэнифина пресс-служба клуба.

«Каролина» стала четвёртой командой в истории НХЛ и первой более чем за 80 лет, выигравшей финал Кубка Стэнли, проигрывая с разницей в несколько голов за последние 10 минут основного времени.