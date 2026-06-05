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«Амур» и новокузнецкий «Металлург» подписали договор о спортивном сотрудничестве

«Амур» и новокузнецкий «Металлург» подписали договор о спортивном сотрудничестве
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«Амур» и новокузнецкий «Металлург» подписали договор о спортивном сотрудничестве в новом сезоне, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. По соглашению сторон «Амур» в течение хоккейного сезона-2026/2027 будут направлять своих игроков в расположение «сталеваров».

«Металлург» — один из старейших хоккейных клубов страны (основан в 1949 году), известный своими достижениями в отечественных лигах и эффективной работой местной хоккейной школы. В активе сибиряков бронзовые медали российской Суперлиги в сезоне-1999/2000, два Кубка ВХЛ (победителю регулярного чемпионата в сезонах-2024/2025 и 2025/2026), серебряные медали ВХЛ в сезоне-2020/2021, а также бронзовые медали Чемпионата России (2022/2023). В минувшем Чемпионате ВХЛ «Металлург» также стал обладателем бронзовых наград.

Прежним клубом-партнёром хабаровчан в ВХЛ с 2016 года был красноярский «Сокол».

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