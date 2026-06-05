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«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим вратарём новокузнецкого «Металлурга»

«Нефтехимик» подписал контракт с бывшим вратарём новокузнецкого «Металлурга»
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ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарём Матвеем Ботовым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Прошлый сезон 25-летний вратарь провёл во Всероссийской хоккейной лиге, выступая за новокузнецкий «Металлург» и ХК «Норильск». Всего в ВХЛ в активе Ботова 132 матча и 59 побед в них. В сезоне-2022/2023 вратарь становился чемпионом ВХЛ в составе воскресенского «Химика».

Отметим, что Ботов был неосновным голкипером «Металлурга» в прошедшем сезоне. Первым вратарём новокузнецкого клуба был Никита Подскребалин. В сезоне-2024/2025 Ботов в качестве стартового вратаря «Кузни» провёл 45 матчей с процентом отражённых бросков 93,6%.

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