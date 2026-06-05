Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен повторил рекорд НХЛ по победам вратарей за первые 15 матчей плей-офф.

Эта победа стала для Андерсена 13-й в 15 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобное удавалось сделать лишь трём вратарям в истории НХЛ — Билли Смиту (1981 год), Гранту Фюру (1988 год) и Джонатану Куику (2012 год).

Отметим, что Андерсен провёл все 15 матчей «Каролины» в качестве стартового вратаря в текущем плей-офф.