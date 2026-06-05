Фредерик Андерсен повторил рекорд НХЛ по победам вратарей за первые 15 матчей плей-офф
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Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» хозяева одержали волевую победу в овертайме со счётом 4:3 (ОТ). Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен повторил рекорд НХЛ по победам вратарей за первые 15 матчей плей-офф.
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33 0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23 1:2 Стэнковен – 50:20 2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46 3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp) 3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39 4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)
Эта победа стала для Андерсена 13-й в 15 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобное удавалось сделать лишь трём вратарям в истории НХЛ — Билли Смиту (1981 год), Гранту Фюру (1988 год) и Джонатану Куику (2012 год).
Отметим, что Андерсен провёл все 15 матчей «Каролины» в качестве стартового вратаря в текущем плей-офф.
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