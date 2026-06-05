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«Металлург» и «Адмирал» произвели обмен

«Металлург» и «Адмирал» произвели обмен
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«Металлург» и «Адмирал» произвели между собой обмен. В рамках сделки «Металлург» пополнил форвард Степан Старков. В обратном направлении последовали три хоккеиста системы «Металлурга»: голкипер Джелал-ад-Дин Амирбеков, нападающий Михаил Грасс и защитник Кирилл Жуков. Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

Старков – 26-летний нападающий, по ходу карьеры выступал за ХК «Сочи» (КХЛ, 2017-2020), «Капитан» (МХЛ, 2016/18), «Тамбов» (ВХЛ, 2019/20), «Ижсталь» (ВХЛ, 2020), СКА (КХЛ, 2020/21, 2023/24), «СКА-Нева» (ВХЛ, 2020/21), «Витязь» (КХЛ, 2021-2023) и «Адмирал» (КХЛ, 2024-2026).

В сезоне-2025/2026 на счету нападающего 63 матча и 40 (15+25) очков за «Адмирал» при среднем времени на льду в 16.14. Всего в КХЛ Степан сыграл в 374 играх, заработав 156 (67+89) результативных баллов при общем показателе полезности «+1».

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