Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек критически высказался о новом формате проведения Матча звёзд лиги. В Матче звёзд НХЛ-2027 примут участие пять команд в формате «3 на 3»: Канада, Финляндия, Швеция, США и «Сборная остального мира», состоящая из игроков из других стран, в том числе российских хоккеистов.

– НХЛ из-за своей позиции, позволяющей российским гражданам, не осудившим действия России, публично выступать на соревнованиях, стала огромной рекламой боевых действий. Создание команды, где российские граждане найдут себе место, – это дальнейшая эскалация поддержки действий России.

– В какое положение, по-вашему, НХЛ ставит чешских игроков, кто потенциально должен играть вместе с россиянами?

– Сам факт того, что это может произойти и что чех будет выбран, ужасен. И я даже говорю не о том, что он должен будет участвовать. Если бы этот парень принял участие, он бы всю жизнь знал, что участвовал в масштабной рекламе действий России. Мы не должны этого допустить.

– Следует ли предотвратить подобные действия со стороны НХЛ?

– Долг всех хоккейных ассоциаций, игроки которых могли бы войти в состав сборной мира, – как можно скорее предотвратить попытки НХЛ усилить рекламу действий России. Необходимо начать защищать игроков своей страны, которые находятся под давлением со стороны своих работодателей и НХЛ. Мы должны помочь этим ребятам немедленно, а не завтра. Мы не должны позволить НХЛ превратить их в полезных идиотов. Мы всё ещё находимся в ситуации, когда это может быть остановлено. Я имею в виду не саму НХЛ, а этот формат Матча звёзд. Если всё пойдёт по плану, это станет огромной рекламой действий России, – приводит слова Гашека iSport.