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Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Ником Меркли

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Ником Меркли
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Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим Ником Меркли, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Канадский форвард стал лучшим бомбардиром «Шанхайских Драконов» в прошедшем сезоне, набрав 45 (24+21) очков в 68 матчах Чемпионата КХЛ.

Ранее в КХЛ 28-летний канадец также выступал за «Автомобилист» и минское «Динамо». Всего в лиге на его счету 277 матчей с учётом плей-офф, в которых он забросил 76 шайб и отдал 70 результативных передач.

По итогам регулярки московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, но в первом раунде всухую уступило минскому «Динамо».

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