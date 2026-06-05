В «Нью-Джерси» хотят заключить долгосрочный контракт с Грицюком — New Jersey Hockey Now

Как сообщает New Jersey Hockey Now со ссылкой на источник, близкий к ситуации, форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк хочет продлить контракт с клубом на три года или более. Отмечается, что переговоры идут очень хорошо для обеих сторон. Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой в $ 925 тыс. истекает 30 июня 2026 года.

Минувший сезон стал дебютным для 25-летнего россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 матчах.