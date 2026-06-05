Бретт Хауден повторил клубный рекорд «Вегаса» по голам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Форвард «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден оформил дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1) и повторил клубный рекорд по числу голов за один розыгрыш плей-офф.

На счету 28-летнего канадца стало 13 голов в 18 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он единолично возглавляет гонку снайперов. Также 13 шайб за «Вегас» забросил Джонатан Маршессо в чемпионском для клуба 2023 году.

При этом 10 из своих 13 шайб Бретт забросил в гостях. Он стал шестым игроком в истории лиги с таким достижением. Хауден — седьмой игрок в истории НХЛ, кому удалось превзойти свой результат по голам в регулярке (12).