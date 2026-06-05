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Бретт Хауден повторил клубный рекорд «Вегаса» по голам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Бретт Хауден повторил клубный рекорд «Вегаса» по голам за один розыгрыш Кубка Стэнли
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Бретт Хауден оформил дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ, 1-1) и повторил клубный рекорд по числу голов за один розыгрыш плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

На счету 28-летнего канадца стало 13 голов в 18 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он единолично возглавляет гонку снайперов. Также 13 шайб за «Вегас» забросил Джонатан Маршессо в чемпионском для клуба 2023 году.

При этом 10 из своих 13 шайб Бретт забросил в гостях. Он стал шестым игроком в истории лиги с таким достижением. Хауден — седьмой игрок в истории НХЛ, кому удалось превзойти свой результат по голам в регулярке (12).

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