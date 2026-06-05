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«Трактор» заключил контракт с нападающим Михаилом Рольгизером

«Трактор» заключил контракт с нападающим Михаилом Рольгизером
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Нападающий Михаил Рольгизер заключил с «Трактором» одностороннее соглашение до конца сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рольгизер родился 28 октября 2002 года в Челябинске. Воспитанник «Трактора» прошёл все команды системы клуба, а в сезоне-2020/2021 дебютировал в КХЛ. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги за шесть сезонов нападающий набрал 43 (18+25) очка в 181 матче. Михаил — серебряный призёр Чемпионата КХЛ — 2024/2025.

В сезоне-2024/2025 Рольгизер в плей-офф и регулярном чемпионате провёл 37 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

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