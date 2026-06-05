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«Лада» продлила контракт с нападающим Андреем Алтыбармакяном

«Лада» продлила контракт с нападающим Андреем Алтыбармакяном
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«Лада» продлила контракт с нападающим Андреем Алтыбармакяном. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, новый контракт нападающего сроком на два сезона несёт односторонний характер.

За три сезона в составе тольяттинской команды нападающий сыграл в 178 матчах, забросил 37 шайб и отдал 48 передач. За всё время выступления в КХЛ Андрей провёл 333 матча и набрал 129 (54+75) очков.

27-летний нападающий в Континентальной хоккейной лиге выступал за «Сочи», петербургский СКА и тольяттинскую «Ладу».

В прошедшем сезоне «Лада» по итогам регулярного чемпионата заняла 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

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