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«Автомобилист» подписал контракт с защитником Джорданом Гроссом

«Автомобилист» подписал контракт с защитником Джорданом Гроссом
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«Автомобилист» подписал контракт на два года с Джорданом Гроссом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

31-летний Гросс стал игроком «Трактора» в минувшее межсезонье. В 69 играх защитник отметился восемью заброшенными шайбами и 29 результативными передачами.

Гросс дебютировал в НХЛ, проведя в сезоне-2019/2020 две встречи за «Аризону Койотс» и отметившись одной передачей. В 2021 году стал игроком «Колорадо Эвеланш», но весь сезон провёл в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо Иглз», где показал свой лучший сезон в карьере — 70 матчей и 75 (11+64) очков.

Далее после двух сезонов в системе «Нэшвилл Предаторз» Гросс переехал в КХЛ и летом 2024 года подписал контракт с минским «Динамо».

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