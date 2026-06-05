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ХК «Сочи» подписал контракт с канадским защитником Джесси Грэмом

ХК «Сочи» подписал контракт с канадским защитником Джесси Грэмом
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Канадский защитник Джесси Грэм стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год и носит односторонний характер.

Прошлый сезон канадец провёл в европейских чемпионатах. Джесси уже выступал за сочинскую команду на протяжении двух сезонов, в общей сумме провёл 120 матчей за «Сочи» и набрал 56 (18+38) очков.

В сезоне-2021/2022 Грэм играл за «Аугсбург» в Немецкой хоккейной лиге. В 52 матчах чемпионата он набрал 42 (3+39) очка при показателе полезности «+3», став лучшим бомбардиром в своей команде и вторым по результативности среди защитников лиги. Предыдущие три года канадец провёл в европейских чемпионатах, где, кроме «Аугсбурга», выступал за словацкую «Нитру» и финскую «КалПу».

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