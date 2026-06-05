Демидов: я хочу остаться в «Монреале», команда способна выиграть не один Кубок Стэнли

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заявил, что хотел бы остаться в клубе на долгий срок. Его действующий контракт новичка рассчитан до лета 2027 года.

«Мне нравится город, команда, все ребята в ней. Наш менеджмент довольно хорош, так что меня всё устраивает. Да, я хочу остаться. Мы [с руководством клуба] немного говорили об этом. Просто сказали друг другу, что важно остаться надолго, потому что наша команда способна выиграть Кубок Стэнли. И не один, а на парочку больше», – цитирует Демидова Sportsnet.

В минувшем регулярном чемпионате Демидов провёл 82 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи. В плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков. 20-летний нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.