Директор по судейству НХЛ высказался о незасчитанном голе «Вегаса» в матче с «Каролиной»

Старший вице-президент и директор по судейству НХЛ Стивен Уолком прокомментировал незасчитанный гол российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ). Судьи на льду приняли решение не засчитывать взятие ворот из-за помехи вратарю Фредерику Андерсену и подтвердили своё решение после видеопросмотра. «Вегас» получил две штрафные минуты за задержку времени игры.

«Решением по этому эпизоду была помеха вратарю. Судья сразу же показал, что гола нет. Он посчитал, что шайба находилась под вратарём, а игрок «Вегаса», пытаясь ей завладеть, помешал голкиперу прижать шайбу ко льду», – цитирует Уолкома пресс-служба НХЛ.