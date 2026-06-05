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Нападающий Максим Летунов подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Максим Летунов подписал контракт с московским «Динамо»
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Нападающий Максим Летунов подписал контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, соглашение рассчитано на два года.

30-летний россиянин играл за нижегородское «Торпедо» с 2022 года. В сезоне-2025/2026 Чемпионата КХЛ он провёл 60 матчей и набрал 28 (12+16) очков. В Кубке Гагарина — 2026 на его счету 10 матчей и 6 (1+5) очков.

Всего в КХЛ Летунов набрал 154 (68+86) очка в 285 матчах.

В 2014 году Летунов был выбран во втором раунде драфта клубом «Сент-Луис Блюз». Летунов провёл три матча в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс» и забил один гол. В сезоне-2021/2022 форвард выступал в АХЛ, где за 73 игры набрал 28 (15+13) очков.

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