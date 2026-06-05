ХК СКА с сезона-2026/2027 будет выступать на «СКА Арене»

Хоккейный клуб СКА подтвердил, что с нового сезона КХЛ будет выступать на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сообщается, что ООО «Хоккейный клуб СКА» приобрело 100% уставного капитала ООО «СКА Арена». Также отмечается, что на данном стадионе в грядущем сезоне будет выступать китайская команда «Шанхайские Драконы».

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрёл свой дом – современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный.

В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят «Шанхайские Драконы» – наши друзья из города-побратима Санкт-Петербурга – под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА!

Дорогие болельщики! Мы ждём всех на «СКА Арене»! В следующем сезоне здесь будет множество интересных событий, включая благотворительный Матч года 25 июля. Уже в августе мы проведём здесь масштабный СКА Фест и традиционный предсезонный турнир.

ХК СКА искренне благодарит ПАО «Газпром» и каждого болельщика в компании, кто вложил часть своих усилий и помог в реализации этой сделки!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, в сезоне-2025/2026 на «СКА Арене» выступали «Шанхайские Драконы», а СКА проводил домашние матчи на своём старом стадионе «Ледовый дворец».