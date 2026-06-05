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Агент Шипачёва и Войнова рассказал о будущем игроков

Агент Шипачёва и Войнова рассказал о будущем игроков
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

«И по Вадиму Шипачёву, и по Вячеславу Войнову идёт активная работа. Оба являются звёздами лиги и хоккеистами с большим опытом. К Вадиму и Вячеславу есть интерес со стороны нескольких клубов КХЛ. Мы находимся в переговорном процессе», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

36-летний Войнов ранее покинул омский «Авангард», за который сыграл 54 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф он провёл 11 игр.

39-летний Шипачёв с сезона-2024/2025 выступает за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 64 встречи и 42 (15+27) очка. В плей-офф он провёл восемь игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

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