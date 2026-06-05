«Спартак» и «Сочи» совершили обмен хоккеистами

«Спартак» провёл обмен с «Сочи», в результате которого новичком системы красно-белых стал нападающий Фёдор Аврамов. В обратном направлении отправился защитник Ярослав Беляков. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака». Отмечается, что с форвардом подписан контракт на два года.

«Благодарим Ярослава Белякова за игру в составе молодёжки «Спартака» и приветствуем Фёдора Аврамова, желаем нашему новичку результативных выступлений и много побед в системе красно-белых!» — говорится в сообщении московского клуба.

20-летний Аврамов провёл за «Сочи» 55 матчей, забив два гола, а также набрал 78 (40+38) очков за 96 игр в МХЛ. Также на счету Фёдора 11 (4+7) очков в 27 встречах в ВХЛ. В 2024 году форвард был выбран «Каролиной Харрикейнз» в шестом раунде драфта НХЛ под 188-м общим номером.

19-летний Беляков в ноябре 2025 года был обменян в «Спартак» из «Сибири». За молодёжную команду красно-белых Ярослав провёл 51 матч в МХЛ с учётом плей-офф и набрал 15 (3+12) очков.