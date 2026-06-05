Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News, Кучеров — 3-й, Василевский — 6-й

The Hockey News опубликовал финальный список 100 лучших игроков НХЛ по версии журналистов издания. Эксперты использовали следующие критерии: текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались; перспективы игроков не берутся во внимание – только актуальный уровень; зарплата также не влияет на место в списке.

Возглавил рейтинг канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место. В топ-10 также вошли Андрей Василевский («Тампа») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Топ-10 выглядит следующим образом (в скобках указано место в прошлогоднем рейтинге):

1 (2). Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2 (1). Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

3 (7). Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

4 (3). Кейл Макар, «Колорадо»;

5 (4). Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

6 (8). Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»;

7 (90). Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс»;

8 (6). Куинн Хьюз, «Миннесота»;

9 (10). Кирилл Капризов, «Миннесота»;

10 (14). Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».