Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News, Кучеров — 3-й, Василевский — 6-й

Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии The Hockey News, Кучеров — 3-й, Василевский — 6-й
Комментарии

The Hockey News опубликовал финальный список 100 лучших игроков НХЛ по версии журналистов издания. Эксперты использовали следующие критерии: текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались; перспективы игроков не берутся во внимание – только актуальный уровень; зарплата также не влияет на место в списке.

Возглавил рейтинг канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место. В топ-10 также вошли Андрей Василевский («Тампа») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Топ-10 выглядит следующим образом (в скобках указано место в прошлогоднем рейтинге):

1 (2). Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2 (1). Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

3 (7). Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»;

4 (3). Кейл Макар, «Колорадо»;

5 (4). Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

6 (8). Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»;

7 (90). Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс»;

8 (6). Куинн Хьюз, «Миннесота»;

9 (10). Кирилл Капризов, «Миннесота»;

10 (14). Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

Материалы по теме
Гретцки пошутил в ответ на просьбу убедить Макдэвида уйти из «Эдмонтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android