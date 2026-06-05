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Сет Джарвис — о камбэках на старте финала Кубка Стэнли: в этом и есть суть плей-офф

Сет Джарвис — о камбэках на старте финала Кубка Стэнли: в этом и есть суть плей-офф
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высказался о том, что финальная серия Кубка Стэнли — 2026 началась с двух камбэков.

Во втором матче «ураганы» победили «Вегас Голден Найтс» в овертайме со счётом 4:3 ОТ, спасшись с 0:2. В первой встрече волевую победу одержали «рыцари» со счётом 5:4 после того, как проигрывали 0:2. На данный момент счёт в серии равный — 1-1.

«Это очень захватывающе. В этом и есть суть плей-офф – напряжённые игры, резкие переходы инициативы. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Думаю, что большего от серии и желать нельзя», – приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.

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