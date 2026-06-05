Игорь Ларионов — о финале ЧМ-2026: не было изюминки, которую ты хочешь увидеть

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о финале чемпионата мира 2026 года по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии (1:0 ОТ).

«Не могу говорить конкретно о турнире. Я видел только финальный матч, до него не видел ни одной игры. По финалу. Естественно, цена ошибки высока, обе команды показали быстрый хоккей. Вопрос не в этом. Было мало креатива, мало творчества. Не было изюминки, которую ты хочешь увидеть», – приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команда России в очередной раз была не допущена до участия в турнире.