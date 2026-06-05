Игорь Ларионов — о финале ЧМ-2026: не было изюминки, которую ты хочешь увидеть
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о финале чемпионата мира 2026 года по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии (1:0 ОТ).
ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42
«Не могу говорить конкретно о турнире. Я видел только финальный матч, до него не видел ни одной игры. По финалу. Естественно, цена ошибки высока, обе команды показали быстрый хоккей. Вопрос не в этом. Было мало креатива, мало творчества. Не было изюминки, которую ты хочешь увидеть», – приводит слова Ларионова ТАСС.
Напомним, чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команда России в очередной раз была не допущена до участия в турнире.
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