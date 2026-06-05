Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов — о финале ЧМ-2026: не было изюминки, которую ты хочешь увидеть

Игорь Ларионов — о финале ЧМ-2026: не было изюминки, которую ты хочешь увидеть
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о финале чемпионата мира 2026 года по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии (1:0 ОТ).

ЧМ-2026 . Финал
31 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
ОТ
Финляндия
0:1 Хелениус (Лунделль, Лехтонен) – 70:42    

«Не могу говорить конкретно о турнире. Я видел только финальный матч, до него не видел ни одной игры. По финалу. Естественно, цена ошибки высока, обе команды показали быстрый хоккей. Вопрос не в этом. Было мало креатива, мало творчества. Не было изюминки, которую ты хочешь увидеть», – приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команда России в очередной раз была не допущена до участия в турнире.

Материалы по теме
Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!
Чемпионат мира без сборной России — полное дно? Ничего подобного!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android