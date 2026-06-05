Стэнковен — третий игрок в истории «Каролины» с 10 голами в одном розыгрыше плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился заброшенной шайбой во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1). Таким образом, на счету 23-летнего игрока стало 10 голов в текущем плей-офф НХЛ.

Стэнковен оказался третьим игроком в истории «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось забросить 10 и более шайб за один розыгрыш плей-офф. Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру команды Роду Бриндамору (2006 год, 12 голов в 25 играх). Логан повторил достижение Эрика Стаала (2009-й, 10 шайб в 18 встречах).

Всего на счету нападающего 13 (10+3) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ при показателе полезности «+7».