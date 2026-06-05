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Стэнковен — третий игрок в истории «Каролины» с 10 голами в одном розыгрыше плей-офф НХЛ

Стэнковен — третий игрок в истории «Каролины» с 10 голами в одном розыгрыше плей-офф НХЛ
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился заброшенной шайбой во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ, 1-1). Таким образом, на счету 23-летнего игрока стало 10 голов в текущем плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Марнер) – 13:33     0:2 Хауден (Барбашёв, Ханифин) – 27:23     1:2 Стэнковен – 50:20     2:2 Янковски (Каррье, Робинсон) – 52:46     3:2 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 55:25 (pp)     3:3 Стоун (Марнер, Гертл) – 58:39     4:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 63:56 (pp)    

Стэнковен оказался третьим игроком в истории «Харрикейнз» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось забросить 10 и более шайб за один розыгрыш плей-офф. Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру команды Роду Бриндамору (2006 год, 12 голов в 25 играх). Логан повторил достижение Эрика Стаала (2009-й, 10 шайб в 18 встречах).

Всего на счету нападающего 13 (10+3) очков в 15 играх в текущем плей-офф НХЛ при показателе полезности «+7».

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