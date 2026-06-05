«Я бы не надеялся». Фетисов — о возможном возвращении России на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не верит в скорый допуск сборных России на международные турниры. Национальные команды всех возрастов не участвуют в соревнованиях под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«Я бы не надеялся [на восстановление]. Потому что ни один президент ни одной международной спортивной организации не решает вопросы сам. Там есть исполком, там есть всякие комиссии, комитеты. Но, самое главное, есть конгресс, который наделён всеми полномочиями при принятии таких глобальных решений.

Они же должны будут обосновать, на основании чего они вдруг в своё время приняли решение нас изгнать с мировой арены. И это решение тоже должно быть проговорено, должно быть обоснованным. Я бы не надеялся на то, что что-то такое произойдёт чудесным образом», – приводит слова Фетисова ТАСС.