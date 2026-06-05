Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я бы не надеялся». Фетисов — о возможном возвращении России на международную арену

«Я бы не надеялся». Фетисов — о возможном возвращении России на международную арену
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не верит в скорый допуск сборных России на международные турниры. Национальные команды всех возрастов не участвуют в соревнованиях под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«Я бы не надеялся [на восстановление]. Потому что ни один президент ни одной международной спортивной организации не решает вопросы сам. Там есть исполком, там есть всякие комиссии, комитеты. Но, самое главное, есть конгресс, который наделён всеми полномочиями при принятии таких глобальных решений.

Они же должны будут обосновать, на основании чего они вдруг в своё время приняли решение нас изгнать с мировой арены. И это решение тоже должно быть проговорено, должно быть обоснованным. Я бы не надеялся на то, что что-то такое произойдёт чудесным образом», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год
ИИХФ отменила собственный бан России. Но не ждите Панарина с Капризовым на ЧМ через год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android