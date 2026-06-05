Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Монреаля» Ник Судзуки стал обладателем награды «Селке Трофи»

Капитан «Монреаля» Ник Судзуки стал обладателем награды «Селке Трофи»
Комментарии

Нападающий и капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки выиграл «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальной сети Х.

В числе финалистов также были форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли и нападающий «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

26-летний Судзуки стал первым игроком «Канадиенс», выигравшим трофей, со времён Ги Карбонно в сезоне-1991/1992.

В минувшем регулярном чемпионате Ник провёл 82 матча, в которых набрал 101 (29+72) очко. В плей-офф на его счету 19 игр, четыре заброшенные шайбы и 12 результативных передач.

Материалы по теме
Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android