Капитан «Монреаля» Ник Судзуки стал обладателем награды «Селке Трофи»

Нападающий и капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки выиграл «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальной сети Х.

В числе финалистов также были форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли и нападающий «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

26-летний Судзуки стал первым игроком «Канадиенс», выигравшим трофей, со времён Ги Карбонно в сезоне-1991/1992.

В минувшем регулярном чемпионате Ник провёл 82 матча, в которых набрал 101 (29+72) очко. В плей-офф на его счету 19 игр, четыре заброшенные шайбы и 12 результативных передач.